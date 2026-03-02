Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl İlimizde de görülen şap hastalığı ile ilgili Bakanlığımızın açıkladığı aşılama takvimi ve takvimin aksatılmaması hususundaki İl Müdürümüzün talimatları gereği şap aşılama çalışmalarımıza ivedilikle başladık.

Şu ana kadar 15 bin’e yakın büyükbaş hayvanın şap aşısı uygulaması tamamlandı. 30 Nisan’a kadar İlçemizdeki tüm büyükbaş hayvanları aşılamış olacağız. Yetiştiricilerimize, aşılama çalışmaları esnasında göstermiş oldukları üst düzey işbirliği için teşekkür ediyoruz.