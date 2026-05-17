İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events organizasyonuyla Türkiye Atletizm Federasyonu, Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarına 8 ülkeden toplam 264 sporcu katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere’den gelen sporcular, tarihi köylerden yaylalara uzanan parkurlarda mücadele etti. Katılımcılar, eski göç yolları ve dağ geçitlerini kapsayan rotalarda Ege Bölgesi’nin kültürel atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

İzmir’in doğal güzellikleriyle tarihi değerlerini aynı organizasyonda buluşturan yarışın ilk gününde 50 ve 30 kilometrelik etaplar koşuldu. İkinci gün ise 15 ve 5 kilometrelik parkurlarda yarışlar gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Birgi Mahallesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Erkan Karahan, organizasyonun başarılı geçtiğini belirterek yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.

Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şunlar:

Erkekler 50K: Güngör Özege, Cevdet Alyılmaz, Abdülkadir Topkaraoğlu

Kadınlar 50K: Beyza Güzel, Elena Polyakova Kırık, Beliz Erener

Erkekler 30K: Fatih Topçu, Özer Yıldız, Mücahid Temür

Kadınlar 30K: Itır Atadiyen, Serpil Karadağ, Gölge Kapkın

Erkekler 15K: Gökhan Gündoğan, Delil Çelik, Ali Bakar

Kadınlar 15K: Tülin Okyay, Aliye Ayta, Miray Kutlay

Erkekler 5K: İhsan Gündüz, Yarkın Uykaz, İlkim Sezen

Kadınlar 5K: Elif Nur Çınar, Lachin Afshin, Ayşe Şanlı