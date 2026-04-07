Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Sungurlu Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor karşı karşıya gelecek.

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde iki ekip, başkentte SMS Grup Efeler Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek.

Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda saat 13.30’da başlayacak.

Normal sezonu 22 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sungurlu Belediyespor, doğrudan finale yükselme başarısı gösterdi.

Lig aşamasını üçüncü sırada bitiren Kocaeli temsilcisi ise play-off sürecinde Ünsal Group Şiran Akademi’ni 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Arkas Spor’a 3-1 kaybeden Kocaeli ekibi, rövanşta aynı skorla galip geldi ve altın set sonunda finale yükseldi.

Tek maç üzerinden oynanacak final mücadelesinde kazanan taraf Efeler Ligi’ne çıkma hakkını elde edecek.

Öte yandan Onikişubat Belediyespor, 1. Lig şampiyonu olarak gelecek sezon Efeler Ligi’nde yer alma hakkı kazanmıştı.