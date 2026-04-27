Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında setleri 25-22, 25-13 ve 25-19 kazanarak maçı 3-0’lık net skorla tamamladı.

İlk seti çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğü ele geçiren Ziraat Bankkart, ikinci sette etkili servis ve blok performansıyla fark yarattı. Üçüncü sette Galatasaray kısa süreli öne geçse de kritik anlarda hata yapmayan başkent ekibi galibiyete uzandı ve Efeler Ligi'nde şampiyon oldu.

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov, Wright, Gökçen Yüksel)

Süre: 78 dakika