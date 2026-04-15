Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Halkbank’ı set vermeden mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yarı final serisinin ikinci karşılaşmasında rakibine şans tanımayan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-0 kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi.

Setlerde üstün bir performans ortaya koyan Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmayı 25-17, 25-18 ve 25-22’lik skorlarla tamamladı.

FİNALDE ZİRAAT BANKKART'IN RAKİBİ OLDU

Bu galibiyetle finale yükselen Galatasaray HDI Sigorta Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen iki takım, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

FİNAL TAKVİMİ AÇIKLANDI

SMS Grup Efeler Ligi final serisinde maç programı şu şekilde:

1. maç: 21 Nisan Salı - 19.00

2. maç: 24 Nisan Cuma - 19.00

3. maç: 27 Nisan Pazartesi - 19.00

4. maç (gerekirse): 30 Nisan Perşembe - 19.00

5. maç (gerekirse): 4 Mayıs Pazartesi - 19.00