Türkiye Voleybol Federasyonu, SMS Grup Efeler Ligi play-off programını açıkladı. Ziraat Bankkart, Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto’nun mücadele edeceği yarı final etabı 12 Nisan’da başlayacak.

Serilerde ikinci karşılaşmalar 15 Nisan’da oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 18 Nisan’da yapılacak.

FİNAL SERİSİ 21 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Play-off final etabı 21 Nisan’da başlayacak. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Final programı şu şekilde:

21 Nisan Salı – 19.00 Final 1. maç

24 Nisan Cuma – 19.00 Final 2. maç

27 Nisan Pazartesi – 19.00 Final 3. maç

30 Nisan Perşembe – 19.00 (gerekirse) Final 4. maç

4 Mayıs Pazartesi – 19.00 (gerekirse) Final 5. maç

DİĞER ETAPLARIN TARİHLERİ

Play-off sürecinde diğer etapların tarihleri de netleşti. Buna göre 3-4 etabı 22 Nisan’da, 5-8 etabı 13 Nisan’da başlayacak. 5-6 ve 7-8 etapları ise 23 Nisan’da oynanacak.

YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

Play-off 1-4 etabında oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

12 Nisan Pazar (1. maçlar):

13.00 Halkbank – Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Ziraat Bankkart – Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

15 Nisan Çarşamba (2. maçlar):

16.00 Spor Toto – Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta – Halkbank (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Cumartesi (gerekirse):

16.00 Ziraat Bankkart – Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Halkbank – Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)