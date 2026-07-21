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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde sıcak asfalt serimi ve kilitli parke taşı döşeme uygulamalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde gerçekleştirilecek sıcak asfalt uygulaması öncesinde söküm çalışmalarına başladı. Kullanım ömrünü tamamlayan yol kaplamasının kaldırıldığı bölgede, asfalt serimi öncesi zemin hazırlıkları titizlikle yürütülüyor.

Ata Mahallesi 801 Sokak'ta ise yol yenileme çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı döşemesi çalışmaları devam ediyor. Faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri daha güvenli ve uzun ömürlü bir yol altyapısına kavuşacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuyulu Mahallesi'nde bulunan Aydın Şehir Hastanesi yolundaki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yoğun olarak kullanılan güzergahta devam eden çalışmalarla hem ulaşım güvenliğinin artırılması hem de vatandaşların hastaneye daha konforlu şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde devam eden yol yatırımlarından memnuniyet duyan vatandaşlar, Başkan Anıl Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.