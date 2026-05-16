Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen ’yörük’ etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Savrandere Mahallesi’nde Aydın Yörük Ali Efe Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen sohbet ve dayanışma programına katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, efe kıyafeti giyerek vatandaşlarla birlikte zeybek oynadı. Yörük kültürünün yaşatıldığı etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken Rektör Kent ve İl Başkanı Erdem, halk oyunlarına eşlik ederek etkinliğe renk kattı. Samimi görüntülere sahne olan programda, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.