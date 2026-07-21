Efeler Belediyesi, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.
Proje ile birlikte EFE Ekmek, belediyeye ait sosyal tesislerde 12,50 TL’den satışa çıktı.
Kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlarla buluşturan uygulama; Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathane ve Bilim Kafe satış noktalarında hizmette bulunuyor.
Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, ekonomik koşullar karşısında aile bütçesine katkı sağlayan hizmetleri artırarak devam edeceklerini ifade etti.