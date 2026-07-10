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Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giydikten sonra West Ham United’a dönen Edson Alvarez’in yeni sezonda hangi takımda oynayacağı büyük ölçüde netleşti.

KÖLN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Sport’un haberine göre Bundesliga temsilcisi Köln, West Ham United ile Meksikalı orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından gözler oyuncuyla yapılan görüşmelere çevrildi. Köln’ün, Edson Alvarez ile maaş konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü, tarafların uzlaşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 18 resmi maçta görev alabildi ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez’in, kulübü West Ham United ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.