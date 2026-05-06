D-100 Karayolu’nun Hacıdayı mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Bolu yönünden Düzce istikametine gitmekte olan Bakican A. yönetimindeki 81 AFU 674 plakalı Fiat marka otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak yol kenarında bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Bakican A. için olay yerine hızla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, titiz bir çalışma yürüterek yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.