Balıkesir’in Edremit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 29 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, kara üzerinde bir grup tespit edilerek müdahale edildi.

Operasyonda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu toplam 29 kişi yakalanarak kontrol altına alındı. Sağlık taramasından geçirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması amacıyla ilgili kurumlara gönderildi.

Yetkililer, düzensiz göçle mücadele kapsamında hem kara hem de deniz hattında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, yakalanan kişilerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceğini açıkladı.