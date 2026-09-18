Edremit ilçesi Akçay İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi üzerindeki derede, bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 61 yaşındaki Ahmet İrfan Demirbilek olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi ve savcılık çalışmalarının ardından Demirbilek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık incelemesi sürüyor.