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Kaynak: İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar Mahallesi Köy İçi Yolu üzerinde bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alev sarmaşığını kontrol altına alarak yangını soğutma çalışmalarıyla birlikte söndürdü. Olayda yaralanan ya da yaşamını yitiren kimse olmazken, araçta ağır maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış sebebini tespit etmek amacıyla inceleme başlatıldı.