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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edremit, düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılını kapsamlı bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 8 ve 9 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinliklerde toplu sünnet şöleni, geleneksel kurtuluş günü törenleri ve Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Asma Davul Festivali ilçeye renk katacak.

Kutlama programı 8 Eylül Salı günü düzenlenecek Toplu Sünnet Şöleni ile başlayacak. Toplam 33 çocuğun sünnet edileceği program kapsamında saat 18.00’de Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünden sünnet konvoyu hareket edecek.

Konvoyun ardından saat 19.30’da Tuzcumurat Mahalle Evi’nde mevlit okutulacak. Vatandaşlara keşkek ile nohut-pilav ikramının yapılacağı programda sünnet eğlencesi de düzenlenecek.

Sünnet şöleninde Edremit’e gelecek davulcular da sahne alacak. Asma Davul Festivali kapsamında ilçeye gelecek sanatçılar ritim gösterisi yapacak ve konser verecek.

Edremit’in kurtuluşunun 104’üncü yılı, 9 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek resmi törenlerle kutlanacak. Program saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. İlçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılacağı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak. Program, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek geleneksel geçit töreniyle devam edecek.

Bu yılki kutlamaların en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Asma Davul Festivali olacak. Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu ve Edremit Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek festival, 9 Eylül’de başlayacak. Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelecek 100 davul ritim sanatçısı, Edremit’in Akçay Mahallesi’nde bir araya gelecek.

Edremit’in köklü davul ve müzik kültüründen ilham alan festivalle kentin müzikal mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

100 DAVULCU KURTULUŞ KORTEJİNE KATILACAK

Festival kapsamında Edremit’e gelecek davulcular, 9 Eylül’de düzenlenecek kurtuluş günü kortejinde de yer alacak.

Ritimleriyle korteje eşlik edecek sanatçılar, kurtuluş coşkusuna müzikleriyle renk katacak. Günün akşamında ise Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda ritim konseri düzenlenecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen davul ritim sanatçıları, performanslarıyla Akçay’da müzik ve ritim dolu bir gece yaşatacak.

ERTAŞ: KURTULUŞ COŞKUMUZU RİTİMLE BULUŞTURACAĞIZ

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 9 Eylül’ün ilçe için tarihi önemine dikkat çekerek kurtuluş yıl dönümünü geçmişten alınan güç ve geleceğe duyulan umutla kutlayacaklarını belirtti.

Ertaş, Edremit’in Şükrü Tunarlar’a kadar uzanan güçlü bir müzik kültürüne sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de ilk kez gerçekleştireceğimiz Asma Davul Festivali ile kurtuluş coşkumuzu ritimle buluşturacağız” dedi.

Festivalin ilerleyen yıllarda daha da büyümesini hedeflediklerini belirten Ertaş, 104 yıllık bağımsızlık ve özgürlük coşkusunun hep birlikte yaşanması çağrısında bulundu