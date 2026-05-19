Eğitim ve teknoloji alanında Türkiye'yi gururlandıran bir başarı haberi Balıkesir'in Edremit ilçesinden geldi. Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, uluslararası ölçekte düzenlenen prestijli bir bilim organizasyonundan çifte zaferle döndü.

Antalya'da 6-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜBİTAK 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılan Edremitli öğrenciler, RC Uçak Kategorisi'nde dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde ederek kürsüyü kapattı.

Üniversite ve lise öğrencilerinin aynı kategorilerde birlikte mücadele ettiği dev organizasyona bu yıl 25 farklı ülkeden toplam 505 takım katılım sağladı. Yoğun rekabetin yaşandığı RC Uçak Kategorisi’nde boy gösteren Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi takımlarının dereceleri şu şekilde gerçekleşti:

Dünya Birincisi: "Şehit Hamdibey İHA Takımı" sergilediği üstün performansla dünya şampiyonluğunu göğüsledi.

Dünya İkincisi: "Kocaseyit İHA Takımı" ise jüriden ve görevlerden yüksek puanlar alarak dünya ikincisi olma başarısı gösterdi.

Yarışmada büyük başarı yakalayan öğrenci heyetinden Nilsu Kars, Zeynep Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin ile dereceye giren takımların üyeleri, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ı makamında ziyaret etti. Edremit Belediyesi’nde gerçekleşen buluşmada genç mucitler, geliştirdikleri İHA projelerinin teknik detaylarını ve yarışma sürecini Başkan Ertaş ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve başarılı öğrencilerle yakından ilgilenen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, elde edilen derecelerin ilçe adına çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Eğitime ve teknolojik altyapıya verdikleri önemin altını çizen Ertaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün belediyemizde çok özel misafirlerimizi ağırladık. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dünya birincisi ve ikincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan gençlerimizle bir araya geldik. Azimleri, disiplinleri ve ekip ruhlarıyla herkese örnek olan; bilim ve teknolojiye gönül veren, üreten ve hayallerinin peşinden giden evlatlarımızı, onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum.

Geleceği şekillendirecek olan; sorgulayan, üreten, araştıran ve hayal kurmaktan vazgeçmeyen gençlerdir. Bizler de Edremit Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, bilim ve teknoloji yolculuklarında onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Edremit Belediyesi, gençlerin teknolojik üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve bilimsel çalışmalarına katkı sunmak amacıyla daha önce öğrencilerin kullanımına yönelik optik diyot lazer kesim makinesi ve üç boyutlu (3D) yazıcı tedariki sağlamıştı. Ziyaret sırasında şampiyon öğrenciler Nilsu Kars, Zeynep Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin, projelerin üretim aşamasında kendilerine sağlanan bu kritik cihaz desteklerinden ötürü Edremit Belediyesi’ne ve Başkan Ertaş'a teşekkürlerini iletti.