İstanbul’un kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayan İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da hız kesmeden devam ediyor. Geniş alan kapasitesi ve görkemli sahne tasarımlarıyla her yaştan sanatseveri ağırlayan dev organizasyonda dün akşam Türk pop müziğinin iki zirve ismi Edis ve Gülşen aynı sahneyi paylaştı. Alanı hıncahınç dolduran binlerce müziksever, iki dev sanatçının birbiri ardına sergilediği yüksek enerjili performanslarla müziğe ve eğlenceye doydu.

Gecenin ilk bölümünde sahneye çıkan Edis, dinamik tarzı, yüksek enerjisi ve profesyonel dans ekibiyle hazırladığı koreografilerle izleyicilerin karşısına çıktı. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren tempoyu bir an olsun düşürmeyen popüler sanatçı; Martılar, Arıyorum, Yalancı, Sor, Çok Çok ve Ayyaş gibi liste başı olmuş şarkılarını art arda seslendirdi. Konser boyunca şarkılarını alanı dolduran binlerce kişilik coşkulu kalabalıkla birlikte söyleyen Edis, sahne şovlarıyla görsel bir şölen de sundu.

Edis’in enerjik sahnesinin ardından mikrofonu devralan Türk pop müziğinin bir diğer efsane ismi Gülşen oldu. Kendine has sahne kostümü, büyüleyici yorumu ve geniş repertuvarı ile seyirciyi selamlayan usta sanatçı, geçmişten günümüze hits olmuş en popüler eserlerini seslendirdi. Festival alanındaki müzikseverler, her şarkıda Gülşen’e dev bir koro halinde eşlik ederek Yenikapı’da unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Gecenin en büyük sürprizi ise konserlerin final bölümünde yaşandı. İki başarılı sanatçı, solo performanslarının ardından aynı sahnede bir araya gelerek müzikseverlere büyük bir jest yaptı. Edis ve Gülşen, dinleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde Sen Korkarsın Hiç Bulaşma isimli popüler şarkıyı birlikte seslendirdi. İkilinin sahnedeki uyumu ve enerjisi festival alanında coşkuyu zirveye taşırken, dinleyiciler bu tarihi ana cep telefonlarıyla tanıklık etti.

Yaz boyunca İstanbul’un eğlence kalbi haline gelen İstanbul Festivali’nin zengin konser programı 16 Ağustos tarihine kadar aralıksız sürecek. Festival takvimi doğrultusunda Hande Yener, Hande Bizi Sezen’e Götür projesiyle ve Levent Yüksel kendi unutulmaz repertuvarıyla 12 Ağustos akşamı müzikseverlerin karşısına çıkacak. Alternatif ve rock müziğin sevilen temsilcilerinden Dedublüman ile Duman grupları 13 Ağustos tarihinde sahne alacak.

Doğu ile Batı pop kültürünü buluşturan festival alanında K-Pop fırtınası da esecek. Dünyaca ünlü Güney Koreli sanatçılardan KWON EUNBI ile ATEEZ 14 Ağustos akşamı, SUNMI ile MONSTA X ise 15 Ağustos akşamı Türk hayranlarıyla buluşacak. İstanbul Festivali, 16 Ağustos gecesi pop müziğin başarılı ismi Hadise ve uluslararası elektronik müzik sahnesinin tanınan ismi DJ Argy’nin sergileyeceği performanslarla görkemli bir kapanış gerçekleştirecek.