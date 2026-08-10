Kaynak: İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 6 gündür süren 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin final konserinde sahne alan Edis ve Bengü alanı dolduran yaklaşık 40 bin kişiyi şarkılarıyla coşturdu.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, şarkıcı Edis ve Bengü’nün verdiği konserlerle sona erdi. Yaklaşık 40 bin kişinin konser alanını doldurduğu gecede, ilk olarak Bengü sahne aldı. Bengü’nün seslendirdiği sevilen şarkılarına binlerce kişi bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Konserde sahneye çıkan Kaymakam Abdullah Demirbağ ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan Bengü’ye teşekkür ederek, çiçek ve hediyeler takdim etti. Belediye Başkanı Arslan, Bengü’ye ilçenin simgesi olan ve konsere adını veren Taşköprü sarımsağından yapılmış taç taktı. Bengü ise 2016 yılında geldiği Taşköprü ilçesinde tekrar konser vermekten dolayı büyük onur duyduğunu dile getirdi.



EDİS SAHNE PERFORMANSIYLA HAYRAN BIRAKTI

Bengü konserinin ardından sahne alan Edis ise hem sahne performansı hem de şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. "Benim Ol", "Arıyorum", "Dudak", "Çok Çok, "Yalan", "Çek Tetiği", "Olmamış mı" isimli eserleri başta olmak üzere çok sayıda şarkıyı seslendiren Edis, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı. Edis, evlenme teklifinde bulunan bir genç ve kız arkadaşını da sahnede ağırlandı. 40 bin kişinin önünde evlilik için ilk adımı atan çift, Edis ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahneye çıkarak Edis’e de sarımsak tacı takan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, binlerce vatandaşın 6 gün boyunca hem konserler hem de düzenlenen etkinliklerle eğlenip güzel vakit geçirmelerini sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Edis ise çok merak ettiği Taşköprü sarımsağını tadacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.