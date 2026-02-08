Bulgaristan’daki yoğun yağışlar, eriyen karlar ve Arda Nehri’nin yüksek debisi nedeniyle kentin bazı bölgelerinde taşkınlara yol açan Meriç’te debi gerileme eğilimi gösterdi.

Devlet Su İşleri verilerine göre, dün gece 1258 metreküp/saniye ile en yüksek seviyeye ulaşan nehir debisi ardından azalmaya geçti.

En son ölçümlerde debi saniyede 1229 metreküp olarak tespit edildi.

Meriç’in debisini yükselten en önemli etkenlerden Arda Nehri’nde de belirgin bir düşüş gözlemleniyor.

Bulgaristan ve Edirne çevresinde yeni önemli yağış beklenmemesi halinde debinin yarın daha da azalacağı tahmin ediliyor.

Sarayiçi bölgesinde yatak seviyesinde akan Tunca Nehri, Kirişhane mevkisinde Meriç tarafından geri itiliyor.

Bölgede Tunca’nın akışı durma noktasına gelse de debi azalması sayesinde şu an için tehlike oluşturmuyor.

Dün gece 20 metreküp/saniye olan Tunca debisi, son ölçümlerde 17 metreküp/saniyeye geriledi.