Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne'nin Enez ilçesinde, yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Artan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerini sular bastı.

Sürücüler araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye gelen polis ekipleri önlem aldı. Enez Belediyesi ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Günenç, "İlçemizde görülen yoğun yağış sebebiyle ekiplerimiz görevlerinin başında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Herhangi bir mağduriyetiniz durumunda belediyemizle iletişime geçebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.