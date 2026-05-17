Edirne'den İstanbul'a uzanan kutlu rüya

İstanbul'un fethini büyük yapan yalnızca askeri bir başarı değildir. Asıl büyük olan; inançla yoğrulmuş bir azmin, sağlam bir hazırlığın, güçlü bir devlet aklının ve sarsılmaz bir iradenin zaferidir. Fatih Sultan Mehmet Han, genç yaşına rağmen ilme, mühendisliğe, stratejiye ve devlet yönetimine hakim, çağının çok ötesinde bir vizyona sahip büyük bir devlet adamıdır. O yalnızca surları yıkan, gemileri karadan yürüten büyük bir komutan değildir. Aynı zamanda adaletiyle, farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatma anlayışıyla ve ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla da çağlara damga vurmuş büyük bir liderdir. Fatih'in en büyük başarısı yalnızca İstanbul'u fethetmek değil; fetihle birlikte insanlığa yeni bir medeniyet ufku sunabilmiş olmasıdır" dedi.