Edirne'de 16 Ocak'ta belediye tarafından kapatılan Ulus Pazarı, 'Balkan Pazarı' ismiyle bugün yeniden açıldı. Sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını açan pazarcılar, hem vatandaşlara hem de kente gelen ziyaretçilere daha kaliteli hizmet sunmak için hazır olduklarını söylediler. Pazarcı esnafından Güvenç Kutar, pazarın açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, düzenin korunacağını ifade etti. Kutar, müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için hazır olduklarını belirterek, herkesi pazara davet etti.

Esnaf Cengi Bağdat ise, pazarın hem esnaf hem de Edirne halkı için hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde bereketli kazanç beklediklerini söyledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Bağdat, yoğunluk yaşanmasını umut ettiklerini kaydetti.

Turgut Tatar da eski adıyla Ulus Pazarı olarak bilinen alanın yeniden Balkan Pazarı ismiyle anılmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Tatar, pazar alanının topluma güzel bir yer kazandırdığını ve hem halk hem de esnaf için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Esnaf, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte pazarın daha da hareketleneceğini ve Edirne ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.