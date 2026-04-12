Edirne’nin Enez ilçesinde kamu kaynaklarının korunmasıyla görevli Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde yolsuzluk iddiası deprem etkisi yarattı. Birliğin hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği öne sürülen Birlik Müdürü B.N., düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAYMAKAMLIK ARACIYLA KAÇIŞ PLANI
İddiaya göre, hesaplardaki usulsüzlüğün tespit edilmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan B.N., kaymakamlığa zimmetli resmi bir aracı kullanarak ilçeden ayrıldı. Şüphelinin Lalapaşa ilçesi yönüne ilerlediğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri teyakkuza geçti.
JANDARMADAN KOORDİNELİ OPERASYON
Firari müdürün izini süren Lalapaşa Jandarma Komutanlığı, Edirne İstihbarat Şube ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), koordineli bir çalışma yürüterek aracın rotasını belirledi. B.N.'nin kullandığı resmi araç, Küçünlü köyü yakınlarında gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak Enez’e getirilen B.N., jandarmadaki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı. "Zimmet" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Birlik Müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamu imkanlarını kişisel çıkarları için kullandığı iddia edilen müdür hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.