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Kaynak: DHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesini yönelik çalışmasında iki adreste uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Adreslerde arama yapan polis, 650 gram skunk, 81.84 grak kokain, 16 adet satışa hazır vaziyette fişeklenmiş 230.33 gram skunk, 14 adet satışa hazır vaziyette fişeklenmiş 10.51 gram kokain,2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira, 2 grama altın, 8 steroid iğne, 60 streoid hap ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.