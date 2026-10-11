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Kaynak: İHA

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Mustafa Çetin Dede Sokak’ta otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Yangının büyümesiyle mahalle sakinleri de harekete geçti. Kadın, erkek, genç ve yaşlı çok sayıda vatandaş, alevlere yakın noktadaki otomobilleri güvenli alanlara taşıdı. Bazı vatandaşlar ise yangının yayılmasını önlemek için ekiplere destek verdi.

BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.