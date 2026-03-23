Edirne’de çıkan yangın, bir ev ve park halindeki otomobilde büyük hasara yol açtı.

Yangın, merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hacıosman Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bahçesinde park halinde bulunan otomobile de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde büyük çapta hasar meydana gelirken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.