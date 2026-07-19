Kaynak: AA

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Geçen yıl yüksek sıcaklıklar ve kurak hava koşulları nedeniyle üreticiler bekledikleri ürün miktarına ulaşamamıştı.

Bu sezon ise düzenli yağışların katkısıyla ayçiçeğinde dane gelişimi güçlenirken, üreticilerin hasattan beklentisi de yükseldi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, yaptığı değerlendirmede, yağışların üretime olumlu katkı sağladığını belirterek, ayçiçeğinde hem verim hem de rekolte bakımından umut veren bir sezon beklendiğini ifade etti.

Hasat döneminde dekarda 200 kilogramın üzerinde verim hedeflediklerini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Bu yıl yine 1 milyon 200 bin dekara ulaşan bir ekiliş alanımız oldu. Bu seneki yağışların da etkisiyle üretim miktarımız yaklaşık 250 bin tona ulaşacak. Dekara 200 kilogramın üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Geçen sene 100-110 kilogramlarda kalan verim, bu yıl 200 kilogramın üzerine çıkınca üreticilerimizin de yüzü gülecek."

KURAKLIĞA KARŞI FARKLI EKİM YÖNTEMLERİ DENENİYOR

Üretimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeyle ayçiçeği tohumu dağıttıklarını dile getirdi.

Yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Köse, farklı ekim yöntemlerinin verime etkisini görmek amacıyla demonstrasyon çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Son yıllarda kuraklığın etkisiyle oluşan verim düşüklüğünün önüne geçmek için özellikle anıza ekim yöntemiyle üreticilerin daha fazla verim almasını hedeflediklerini anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Anıza ekim, çizel yöntemi ve mibzerle ekim olmak üzere üç farklı ekim yöntemi ve üç farklı zamanlamayla demonstrasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki çalışmamızda, anıza ekimde dekarda yaklaşık 50-60 kilogram daha fazla verim alındığını gördük. Bu yıl aynı parsellerde buğday, diğer parsellerde ise yine ayçiçeği deniyoruz. Yaptığımız çalışmalarla üreticilerin dekara verimlerinin artırılması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."