Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde daha önce otlarla kaplı ve verimsiz durumda bulunan araziler, yapılan çalışmalarla mor renge bürünen lavanta tarlalarına dönüştü. Bölgedeki dönüşüm hem görsel zenginlik hem de ekonomik potansiyel açısından dikkat çekiyor.

KADIN EMEĞİYLE ÜRETİME KAZANDIRILDI

Projede öncü rol üstlenen Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Kooperatifi, ilçeye bağlı 6 farklı noktada lavanta üretimi gerçekleştirdi. Kooperatif yetkilileri, daha önce tarıma elverişsiz olarak görülen kıraç arazilerin artık verim vermeye başladığını belirtti.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI HEDEFLENİYOR

Lavanta üretimiyle birlikte:

Atıl durumdaki araziler ekonomiye kazandırıldı

Alternatif tarım modeli oluşturuldu

Yerel üreticilere yeni gelir kapısı açıldı

Üretilen lavantaların ilerleyen süreçte hem tarımsal üretim hem de katma değerli ürünlerle bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

MOR TARLALAR TURİZM POTANSİYELİ TAŞIYOR

Lavanta tarlalarının oluşturduğu görsel şölen, bölgeyi sadece üretim açısından değil turizm açısından da cazip hale getiriyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmesi beklenen mor tarlaların, ilerleyen dönemde ziyaretçi akınına uğrayabileceği ifade ediliyor.

Kooperatif yetkilileri, kadın emeğiyle yürütülen üretim modelinin her yıl büyüdüğünü vurgulayarak, verimsiz arazilerin üretime kazandırılmasının önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.