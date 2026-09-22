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Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.E.K.’nin üst aramasını yapan polis peçete içerisinde 6,07 gram kimyasala bulanmış tütün ile alüminyum folyo içerisinde 1,02 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekiplerinin Büyük Cami Mahallesi Efes Bulvarı’nda şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı S.C.Ç.’den de sarı renkli paket içerisinde 1,82 gram esrar ile bir paket sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.