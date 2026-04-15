Etkinlikler kapsamında 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından çelenk sunuldu; ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Soytürk, turizmin hem dünyada hem de Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin son yıllarda turizmde önemli bir başarı yakaladığını belirten Soytürk, 2025 yılında yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ağırlanmasının ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde edilmesinin bu yükselişi ortaya koyduğunu ifade etti.

Edirne’nin tarihi dokusu, zengin mimarisi, kültürel mirası ve giderek çeşitlenen gastronomi değerleriyle turizm alanında öne çıkan şehirlerden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Soytürk, konaklama imkânlarındaki gelişim, hizmet kalitesindeki artış ve sektör paydaşlarının katkılarıyla şehrin turizm potansiyelinin her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Konuşmanın ardından sahnelenen halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Edirne’de Turizm Haftası etkinliklerinin hafta boyunca farklı programlarla devam edeceği bildirildi.