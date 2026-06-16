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Kaynak: AA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik" suçuyla mücadele kapsamında yürütülen planlı bir soruşturma doğrultusunda düğmeye bastı. Belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÇEK, SENET VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda; borçlu vatandaşlara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen çok sayıda not kağıdı, çek, senet, tapu senetleri ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 130 bin lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki yasal işlemleri sürüyor.