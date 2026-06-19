Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Edirne merkez ilçesine bağlı Tayakadın köyünde bulunan bir buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının daha da büyümesini engellemek için köy sakinleri ve çiftçiler de harekete geçti. Çiftçiler, su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, yangın nedeniyle yaklaşık 100 dekar buğday ekili arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.