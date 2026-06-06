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Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, göçmen kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Uzunköprü-Meriç kara yolu ayrımında gerçekleştirilen yol kontrolünde, T.B. (53) idaresindeki ticari taksi durduruldu.

Durdurulan ticari takside yapılan kontrollerde Mısır uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarma komutanlığındaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Taksi sürücüsü T.B.'nin yapılan kimlik sorgulamasında ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama", "tehdit" ve "yaralama" gibi farklı suçlardan ötürü 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.