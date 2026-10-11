Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Resim : 1

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. B.P. idaresindeki 22 T 0438 plakalı taksi ile A.K'nin kullandığı 34 MZE 879 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.