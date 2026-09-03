Edirne’de güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde, sınıra yakın bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

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GÖÇMENLERİN UYRUKLARI BELLİ OLDU

Yakalanan 17 kaçak göçmenin Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu olduğu belirlendi.

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İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Güvenlik güçlerince yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.