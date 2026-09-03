Edirne’de güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde, sınıra yakın bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.
GÖÇMENLERİN UYRUKLARI BELLİ OLDU
Yakalanan 17 kaçak göçmenin Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu olduğu belirlendi.
İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
Güvenlik güçlerince yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.