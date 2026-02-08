Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması sonucu bazı yerleşim yerlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Nehrin taştığı Bosnaköy mevkiindeki ev ve çiftliklerde kedi ile köpekleri mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım talep etti.

Botlarla taşkın bölgesine ulaşan ekipler, hayvan sahipleriyle birlikte evlere girerek onları kurtardı.

Kurtarma çalışmalarına Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de destek sağladı.

Mahsur kalan 3 kedisi ekiplerce kurtarılan Umut Cevher, "3 kedimiz evde mahsur kalmıştı. AFAD ekibimizle birlikte onları kurtardık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar." dedi.

Bu arada Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor. Son ölçümlerde debi saniyede 1162 metreküp seviyesine geriledi.





