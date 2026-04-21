Edirne'de aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Edirne'de sağanak yağmur ilginç görüntülere neden oldu
Haberi Paylaş
1 5
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi.
2 5
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
3 5
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
4 5
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
5 5
Kaynak: AA