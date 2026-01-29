Edirne’de özellikle Saraçhane mevkiinde biriken yağmur suları trafikte aksamalara yol açtı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış sırasında bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Benzer manzaranın hemen her yağışta yaşandığını belirten vatandaşlar, rögarların düzenli olarak temizlenmesini ve altyapı çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi. Bölge sakinleri, kısa süreli yağmurlarda bile aynı sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.