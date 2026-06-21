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Edirne Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıklarının neden olabileceği orman yangını risklerini azaltmak adına önemli kararlar aldı. Bu kapsamda, il sınırlarındaki ormanlık bölgelere girişler 15 Ekim tarihine kadar tamamen yasaklandı. Vatandaşların bu süreçte doğayla buluşabilmesi için yalnızca önceden belirlenmiş tabiat parklarında vakit geçirmelerine izin verilecek.

YENİ KISITLAMALAR VAR

Valilik tarafından paylaşılan resmi bilgilendirmede, artan sıcaklıkların yanı sıra ormanlık bölgelerdeki insan ve araç yoğunluğunun da artış gösterdiği vurgulandı. Hem kasıtlı eylemler hem de ihmaller sonucu ortaya çıkabilecek yangın felaketlerinin önüne geçebilmek adına il genelinde yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Bu doğrultuda, Edirne il sınırlarındaki ormanlık alanlara girişler 20 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında tamamen askıya alındı. Ancak valilik, orman parkları ile tabiat parklarını bu uygulamanın dışında bıraktı.

Giriş izni verilen bu istisnai alanların haricindeki bütün ormanlık bölgelerde; kamp yapılması, piknik tüpü veya nargile kullanılması, mangal yakılması ve sebebi ne olursa olsun ateş yakılması tamamen yasaklandı.