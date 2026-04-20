Edirne Keşan’da öğrencilerin, not yazarak ve siyah kurdele bağlayarak dağıttığı çikolatalar öğretmenleri duygulandırdı.

Edirne’de ortaokul öğrencilerinden duygusal jest

Yekta Baydar Ortaokulu’nda öğrenciler, çikolataların üzerine not yazarak ve siyah kurdele bantlayarak öğretmenlerine ikram etti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının yarattığı panik ve acı henüz geçmeden yapılan bu jest, öğretmenleri duygulandırdı.

Notlu çikolatalar karşısında öğretmenler duygulandı

Öğrenciler, çikolataların üzerine, ‘Size uzatabileceğimiz tek şey çikolata ve bolca sevgimiz’, ‘Nefret değil sevgi çoğalır’, ‘Sizinle öğrendik, sizinle güçlendik’, ‘Siz varsınız diye umut hep var’ notları yazdı. Öğrencilerinin davranışlarına teşekkür eden öğretmenler, ikram edilen çikolataları sosyal medya hesabından paylaşarak öğrencilerinin anlamlı jestine karşılık verdi.