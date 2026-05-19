Tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri olan Edirne, bünyesine yeni bir müze daha ekledi. Edirne Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Babademirtaş Mahallesi Yusuf Şenol Sokak’taki tarihi konak, "Müzik Müzesi ve Zeki Bülent Ağcabay Koleksiyonu" adıyla kapılarını sanatseverlere açtı.

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen açılış törenine; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ünlü koleksiyoner Zeki Bülent Ağcabay ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, müzenin kentin kültürel hafızasına yapacağı katkılar vurgulandı.

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin geçmişini canlı tutan, sokaklarında ve yapılarında köklü bir hafıza barındıran bir şehir olduğunu ifade etti. Müzeler Haftası'nda açılışı yapılan bu müzenin kent için çok kıymetli bir kültür yatırımı olduğunu belirten Başkan Gencan, şunları kaydetti:

“Edirne geçmişini yaşayan bir şehir. Sokaklarında tarih var. Yapılarında hafıza var. Şimdi o hafızaya müziğin sesini de ekliyoruz. Tarihi Belediye Binası'nın hemen yanında yer alan bu konakta artık yaklaşık 500 enstrüman var. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’ya ve Anadolu’ya uzanan çok kıymetli bir birikim artık Edirne’de sanatseverler ile buluşacak. Müzemizi gezen herkes, sadece enstrümanları görmeyecek. Farklı kültürlerin sesine, emeğine ve hikayesine de tanıklık edecek.”

CEMAL REŞİT REY’İN DERS VERDİĞİ TARİHİ PİYANO DA BU MÜZEDE

Müzede yer alan eserlerin her birinin ayrı bir hikayesi ve değeri olduğunu dile getiren Başkan Filiz Gencan, koleksiyonun en nadide parçalarından birine dikkat çekti. Gencan, “İçeride çok kıymetli, özel olarak sergilediğimiz bir piyanomuz var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarından Kazım Gökalp’in evinden gelen çok özel bir enstrüman. Ünlü besteci Cemal Reşit Rey’in bu piyano ile ders verdiğini bilmek bile başlı başına çok kıymetli bir kültürel hafızadır” diyerek müzenin taşıdığı tarihi değere vurgu yaptı.

Uluslararası ve yerel nitelikteki yüzlerce enstrümana ev sahipliği yapan Müzik Müzesi, Edirne'nin tarihi belediye binasının hemen yanında bulunan yerleşkesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.