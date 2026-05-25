Edirne’de Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yola savrulan genç kızlara ilk müdahale çevredeki sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

Kaza, yoğun trafik akışının yaşandığı saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç kıza ilk müdahaleyi, olay yerine yakın özel hastanede görev yapan sağlık çalışanları yaptı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, Atatürk Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.