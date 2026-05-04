Edirne’de polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda, yurt dışından getirildiği belirlenen yaklaşık 90 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Moldova uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüleri koordineli çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Edinilen bilgilere göre, teknik ve fiziki takibe alınan Moldova plakalı bir araç, Edirne Gişeler mevkisinde İstanbul yönüne seyir halindeyken durduruldu.

Durdurulan araçta gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda;

90 kilo 200 gram ağırlığında skunk maddesi,

Suçtan elde edildiği tahmin edilen 2 bin 5 euro,

3 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan Moldova vatandaşları V.C. ve P.A. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla yasal süreç başlatıldı.