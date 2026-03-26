Programın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sezer, gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle Edirne’nin tarihindeki direniş ruhunun ve kahramanlıklarının bir kez daha hatırlandığını belirtti. Sezer, geçmişten devralınan mirasın yeni nesiller tarafından daha ileri taşınacağına vurgu yaparak, “Bu büyük emanet, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da güçlenecek” dedi.

GENÇLERİN YERLİ SAVUNMA İLGİSİ ARTIYOR

Etkinlikte yaklaşık 50 yerli ve milli savunma sisteminin sergilendiğini aktaran Sezer, Baykar tarafından geliştirilen İHA ve SİHA’ların yanı sıra Akıncı TİHA ve TB2’lerin gökyüzünde yer aldığını söyledi. Ayrıca F-16 Fighting Falcon uçakları ile T129 ATAK helikopterlerinin de saygı uçuşu gerçekleştirdiğini dile getirdi. Sezer, bu etkinlikle gençlere yerli savunma teknolojilerini yakından tanıtma imkânı bulduklarını ifade etti.

"RUS UÇAĞI YARDIM UMUDUYLA KARŞILANDI"

Edirne’nin tarihine dair iki dikkat çekici anekdotu da paylaşan Sezer, geçmişte yaşanan zorluklara dikkat çekti. Balkan Savaşları sırasında keşif amacıyla kullanılmak istenen balonların yakıt yetersizliği nedeniyle havalanamadığını anlatan Sezer, 1913 yılında kentin 155 gün boyunca kuşatma altında kaldığını hatırlattı. Bu süreçte şehre iniş yapan bir Rus uçağının, halk tarafından “yardım geldi” umuduyla karşılandığını aktardı.

Bugün gelinen noktada Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Sezer, HAVELSAN, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi ile Baykar gibi kuruluşların kritik projelere imza attığını belirtti. Sezer, konuşmasını şehitleri anarak tamamladı: “Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun.”