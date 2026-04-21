Edirne İpsala'ya bağlı Paşaköy’deki bir kereste fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından ancak kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kontrol altına alınan yangın sonrası itfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İpsala Kaymakamlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Paşaköy’ümüzde bir kereste fabrikasının yağ tankından çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. İpsala ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Geçmiş olsun” ifadeleri kullanıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.