Kaza Kılıçköy girişinde meydana geldi
Edirne’nin Keşan ilçesi ile Enez istikametini birbirine bağlayan yolda trafik kazası meydana geldi. Kılıçköy girişinde yaşanan olayda bir otomobil kontrolden çıktı.
Araç savruldu, takla attı
Enez yönünden Keşan istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 UU 436 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.
2 kişi yaralandı
Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü daha sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.