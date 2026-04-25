Kaza Kılıçköy girişinde meydana geldi

Edirne’nin Keşan ilçesi ile Enez istikametini birbirine bağlayan yolda trafik kazası meydana geldi. Kılıçköy girişinde yaşanan olayda bir otomobil kontrolden çıktı.

Araç savruldu, takla attı

Enez yönünden Keşan istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 UU 436 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.

2 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü daha sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.