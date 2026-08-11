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Kaynak: İHA

Kaza, Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerinde Paşayiğit ile Maltepe köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Uzunköprü istikametine seyreden Olcay Ş. yönetimindeki 22 ACM 649 plakalı kamyonet, rampada önünde ilerleyen R.S. idaresindeki 22 DR 218 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Olcay Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır yaralı Olcay Ş., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olcay Ş., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.