Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

"Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveriyle görev yapan jandarma; Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı güvenlik hizmeti sunmayı benimsemektedir. Modern teknolojinin tüm imkanlarını etkinlikle kullanan, milli ve mesleki değerlerle yetişmiş personelimizle, verilen tüm görevleri azim ve inançla yerine getirme gayreti içerisindeyiz."