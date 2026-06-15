Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay M. Kasım Ermiş, teşkilatın hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ve milletin emrinde kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümü, Edirne'de düzenlenen resmi törenle gururla kutlandı.Kaynak: İHA
Edirne'de, köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir kutlama programı gerçekleştirildi. Atatürk heykeli önünde bir araya gelen jandarma personeli ve protokol üyeleri, gurur dolu anlar yaşadı.
Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasıyla başladı. Ardından Edirne İl Jandarma Komutanı Albay M. Kasım Ermiş tarafından anıta çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törenin devamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak yayımladığı kutlama mesajı katılımcılara okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay M. Kasım Ermiş, jandarmanın kurulduğu günden bu yana üstün bir vazife bilinciyle hareket ettiğini belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ile kamu düzeninin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını ifade eden Albay Ermiş, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveriyle görev yapan jandarma; Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı güvenlik hizmeti sunmayı benimsemektedir. Modern teknolojinin tüm imkanlarını etkinlikle kullanan, milli ve mesleki değerlerle yetişmiş personelimizle, verilen tüm görevleri azim ve inançla yerine getirme gayreti içerisindeyiz."
Jandarma Teşkilatı'nın halkla olan sevgi bağını daha da güçlendirme kararlılığında olduğunu vurgulayan Albay Ermiş'in hitabının ardından resmi tören sona erdi.