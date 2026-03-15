Karaman'da İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü programında İstiklal Marşı Arapça okutulmasına tepkiler gelmeye devam ederken benzer bir haber de Edirne'den geldi. Edirne’de İstiklal Marşı Arapça dağıtıldı.

ARAPÇA BASTIRILDI: KAYMAKAM HEDİYE ETTİ

Sözcü'nün haberine göre Edirne Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Lalapaşa Kaymakamı tarafından Arapça yazılmış İstiklal Marşı hediye edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okutulmasına"AKP'nin büyük bir ayıbıdır" çıkışı gelmişti.