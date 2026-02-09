Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
Edirne’de ilginç görüntü: Meriç Nehri taştı kısmet tarlaya vurdu

Edirne'de yağışların ardından Meriç Nehri taştı. Taşmasının ardından bir vatandaş tarlasından cansı sazan balığı yakaladı. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki sazan balığı, taşkının bıraktığı ilginç görüntülerden biri oldu.

Edirne’de sağanak yağışın ardından Meriç Nehri'nde taşma meydana geldi. Nehrin taşmasının ardından ise bilim kurgu filmlerini aratmayan ilginç bir olay yaşandı.

Nehrin taşıp sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıktı.

Görüntüler bölgede dikkat çekerken diğer mülk sahipleri de benzer şekilde olay yaşadıklarını aktardı.

Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.

Kaynak: İHA
